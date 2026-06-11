Эксперт объяснил, почему нельзя курить перед сдачей анализов

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Курение незадолго до забора крови способно исказить результаты и привести к ошибочной диагностике. Об этом рассказал медицинский директор лаборатории «Хеликс» Дмитрий Денисов. Эксперта цитирует «Газета.Ru» в четверг, 11 июня.

По словам специалиста, даже одна выкуренная сигарета за 20 минут до анализа запускает стрессовый каскад. «Курение запускает стрессовый каскад: надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин, а печень — глюкозу из запасов. Уровень глюкозы у здорового человека может подскочить, превращая норму в гликемию натощак. У хронических курильщиков даже нормальные показатели эритроцитов зачастую оказываются компенсаторным ответом на тканевую гипоксию», — пояснил Денисов.

Эксперт добавляет, что на итоговые значения анализов также влияют стресс, физическая нагрузка и приём пищи. Эти факторы вызывают выброс гормонов стресса — кортизола, пролактина и адреналина. В результате лабораторные показатели могут имитировать гормональные или метаболические нарушения.

Денисов подчеркнул, что соблюдение рекомендаций по подготовке — не курить хотя бы час и не есть 8–12 часов до процедуры — помогает врачу поставить корректный диагноз и избежать пересдачи.