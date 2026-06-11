«Аэрофлот» ограничил продажу «плоских» тарифов россиянами

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«Аэрофлот» ограничит покупку «плоских» тарифов только россиянами. С 15 июня билеты по фиксированной цене на ряде внутренних направлений смогут приобрести исключительно граждане страны, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее такие перелёты были доступны и иностранцам, путешествующим внутри страны. В компании отметили, что решение связано с высоким спросом и социальной значимостью программы. Иностранным пассажирам предложат билеты по действующим коммерческим тарифам.

«Плоские» тарифы — социальный проект перевозчика, который действует с 2014 года. Стоимость таких билетов не зависит от даты вылета и остаётся значительно ниже себестоимости. Сейчас программа распространяется на рейсы между Москвой и девятью городами Дальнего Востока — Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Анадырем и Улан-Удэ, а также на направления между столицей и Калининградом. По данным авиакомпании, в 2025 году услугой «плоского» тарифа на дальневосточных рейсах воспользовались 1,5 млн человек. На маршрутах Москва — Калининград по фиксированной цене в прошлом году летали более 831 тысячи пассажиров.