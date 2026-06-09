Саграда Фамилия в Барселоне стала самым высоким храмом в мире

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10 июня, в 100-летнюю годовщину смерти испанского архитектора Антонио Гауди, освятят самую высокую башню храма Саграда Фамилия. Башню Иисуса Христа достроили в феврале 2026-го спустя 144 года с начала работ. Торжественную церемонию в церкви, ставшей самой высокой в мире (172,5 м) проведёт Папа Римский Лев XIV. Об этом пишет The Art Newspaper.

Матеу Эрнандес, генеральный директора туристического центра Барселоны, назвал горожан счастливым поколением, потому что на их век выпало завершение строительства храма, которое он сравнил с открытием Эйфелевой башни в Париже и возведением Тадж-Махала в Агре.

Строительство храма Святого Семейства началось в 1882 году под руководством архитектора Франсиско де Паула дель Вильяр-и-Лосано. Через год его сменил Гауди, которому на тот момент было 30 лет. Мастер изменил первоначальный неоготический проект: башни храма должны были напоминать зубчатые скалы священной горы Монсеррат, а внутреннее пространство напоминает лес с ветвящимися кверху деревьями-колоннами. После смерти архитектора, отдавшему строительству 40 лет, работы приостановились. на тот момент храм был готов только на четверть.

Достраивать шедевр архитектурной мысли начали уже после окончания Второй мировой войны. Сперва финансирование стройки велось на частные пожертвования. В последние годы стабильным источником финансирования стала продажа билетов на посещение церкви. В 2025 году базилика приняла рекордные 4,87 млн посетителей, заработав 154,5 млн евро, из которых €68,4 млн были направлены на строительство.

На завершение проекта понадобится ещё как минимум 10 лет. Осталось завершить фасад Славы на южной стороне базилики и монументальную лестницу перед храмом, путь к которому, по замыслу Гауди, должен пролегать через парк, чтобы его разбить, необходимо снести жилые кварталы. Эта идея сейчас вызывает бурные дискуссии среди жителей Барселоны.

По данным городского совета столицы Каталонии, придётся переселить около 2 тыс. человек. Один из вариантов, предложенных людям, позволяет остаться на той же улице.