Житель Клайпеды обнаружил клад из 46 серебряных слитков эпохи Тевтонского ордена

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В окрестностях Клайпеды на берегу реки Дагне местный житель обнаружил клад XIV века. Находка включает 46 серебряных слитков, фрагмент кольца с плетёной передней частью, а также изделия из медного сплава и железа. Об этом сообщили в мэрии города.

Археологи назвали находку научной сенсацией. Предположительно это касса одного из купцов, об этом говорит то, что практически все кусочки являются фрагментами, лишь три из них — цельные. Причём один слиток, предположительно, имеет скандинавское происхождение, два других — прусское и литовское. Обычно такие слитки использовали вместо монет, как средства платежа.

«Клада имеет исключительное значение не только для Клайпедского района, но и для истории всей Западной Литвы. Такие находки позволяют нам лучше понять средневековую торговлю, повседневную жизнь людей и отношения этого региона с окружающими территориями. Самое удивительное, что спустя сотни лет земля продолжает раскрывать истории, о которых мы до сих пор могли только догадываться. Это напоминание о том, как много ещё скрывает наш регион и как важно защищать и изучать наше наследие», рассказал руководитель отдела охраны культурного наследия муниципалитета Клайпеды Виталий Юшка.

Находку передадут в местный краеведческий музей.