В Совфеде оценили вероятность снижения ключевой ставки до 10% к концу года

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Ключевая ставка Банка России может опуститься до 10% к концу 2026 года, если сохранится стабильная инфляция и высокие цены на нефть. Такое мнение в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ высказал сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк‑Жидков.

По его словам, Центробанк последовательно снижает ставку, и очередное снижение он ожидает уже в ближайшее время. «Но я думаю, что это снижение будет плановое и оно будет в том коридоре, который установил Банк России. Я напомню, средняя ставка 14% по году, то есть к концу года мы ожидаем 11-12%. Но, может быть, если инфляция будет так же стабильна, до 10% всё-таки снижение к концу года нас ждёт», — отметил парламентарий.

Он добавил, что многое зависит от динамики цен на нефть: «Если тенденция по дорогой нефти сохранится, то я думаю, что Банк России будет более активно снижать ключевую ставку. И может быть, мы всё-таки можем увидеть 10% уже в декабре».