В США католического экзорциста отстранили за заявления о связи демонов и НЛО

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В Вашингтоне католического экзорциста отстранили от практики после слов о возможной связи НЛО с демонами. Об этом пишет The Washington Post.

Монсеньор Стивен Россетти уверял, что демоны «любят прятаться» и «не хотят, чтобы люди понимали их» действия. По его мнению, некоторые сообщения о неопознанных летающих объектах могут быть связаны с их активностью.

Сенсационные гипотезы священника прокомментировал кардинал Роберт Макэлрой. В заявлении главы архиепархии говорится, что подобные высказывания расходятся с позицией католической церкви по вопросам дьявола, демонов и экзорцизма. Он также отметил, что слова Россетти «серьёзно подрывают» официальное учение на эту тему.