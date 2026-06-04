В Минцифры высказались об удалении «Макса» из App Store

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Apple убрала мессенджер «Макс» из App Store без объяснения причин. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передаёт РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Компания Apple отключает приложение Макс, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений, — рассказал министр. — У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25–30% — это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин».