Россия планирует в ближайшее время погасить внешний долг — глава Минфина

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Россия собирается в ближайшее время закрыть оставшийся внешний долг, который сейчас составляет «всего 10%» ВВП. Об этом, ссылаясь на заявление министра финансов Антона Силуанова, пишет РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Мы не зависим от решений третьих стран: дадут нам деньги или нет, как некоторые до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или Мирового банка. У нас этого нет, наш внешний долг — всего десять процентов, который мы скоро погасим», — сказал глава Минфина.

Силуанов добавил, что российские власти принимают решения исходя из потребностей внутри страны. По его словам, за последние три года экономика РФ выросла примерно на 10%.

В первом квартале 2026-го внешний долг России составил 308,8 млрд долларов. По данным «Коммерсанта», с начала года показатель снизился на 3,3%.