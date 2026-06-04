Литва участвует в закрытых переговорах о возможном размещении ядерного оружия США

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Литва участвует в обсуждениях возможного размещения американского ядерного оружия на своей территории. Об этом, ссылаясь на министра обороны страны Робертаса Каунаса, пишет Delfi.

«Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остаётся в стороне», — сказал глава литовского Минобороны и добавил, что ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность. По его словам, страны должны принимать меры для укрепления обороны и независимости.

В Литве также допускают обсуждение поправок в Конституцию. Сейчас она запрещает размещать на территории республики оружие массового поражения и иностранные военные базы. О возможных изменениях рассуждали президент Гитанас Науседа, спикер Сейма Юозас Олекас и председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Римантас Синкявичюс.