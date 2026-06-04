Солнце накрыло «чёрным одеялом», часть водородного облака уже долетела до Земли (фото)

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На Солнце произошёл «чёрный взрыв»: после вспышки яркую поверхность звезды на время закрыла тёмная область. О необычном эффекте специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали в своём телеграм-канале.

Вспышка произошла 3 июня около 10:00 по московскому времени. Она разорвала и разбросала в солнечной короне облако нейтрального водорода. Такое вещество почти не пропускает излучение горячей атмосферы светила, поэтому на снимках выглядит как тёмное пятно.

Учёные сравнили эффект с «чёрным одеялом», наброшенным на яркую поверхность. Тёмная область видна до тех пор, пока нейтральный водород не ионизируется или не уйдёт за пределы солнечного диска.

В этот раз облако сместилось дальше, а часть выброшенного вещества добралась до Земли в ночь на 4 июня. По словам специалистов, оно частично проникнет в атмосферу, остынет и со временем осядет в горных породах, океанах или будет поглощено растениями.