Мессенджер «Макс» исчез из App Store

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Мессенджер «Макс» пропал из App Store. Пользователи заметили, что приложение не отображается в поиске, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление о недоступности в стране или регионе. Это подтвердили в пресс-службе VK.

Ранее установленные версии продолжают работать в обычном режиме. В компании уточнили, что направили в Apple запрос и пытаются разобраться в ситуации.

«На данный момент Макс можно скачать в других магазинах приложений: RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте Макс», — добавили в VK.

Бета-версию платформы запустили в марте 2025-го. Сервис позволяет обмениваться сообщениями, звонить, отправлять голосовые и пересылать файлы объёмом до 4 ГБ. Развитием приложения занимается «Коммуникационная платформа» — структура VK. К началу апреля в сервисе зарегистрировались 110 млн пользователей, его ежедневная аудитория превысила 80 млн человек.