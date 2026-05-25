В России мошенники подделывают голоса сотрудников МВД и СК — СМИ

В России мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости.

«Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени, зафиксированы случаи подделки голосов публичных сотрудников СК России и МВД России», — рассказали агентству в пресс-службе министерства.

Помимо этого, в ведомстве предупредили, что с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. В пресс-службе пояснили, что фальшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа.

В МВД также добавили, что злоумышленники генерируют синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих «государственные выплаты», акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Кроме того, преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом сведений о потенциальных жертвах, полученных из открытых источников данных.