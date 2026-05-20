В Госдуме усомнились в пользе туристического налога

В России туристический налог оказался проблемным для индустрии: собранные суммы невелики, а расходы на администрирование высокие. Такое мнение высказал член думского комитета по туризму Артём Прокофьев, его цитирует НСН.

«Мы наблюдаем, что туристический налог вызвал неоднозначную реакцию. Даже часть муниципалитетов, которые ввели туристический налог, начала от него отказываться. Объёмы привлечённых средств оказались не такими большими. Однако издержки администрирования этого налога оказались высокими. Мы анализировали практику в нашем профильном комитете по туризму — вопросы, конечно, есть. Мы направляли запросы в Министерство финансов.

Проблемы связаны с тем, что мы существенно нагрузили бизнес. Для туристов этот налог не так уж значим, но для самой индустрии он оказался проблемным», — признал парламентарий.