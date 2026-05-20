В РПЦ предложили искать сакральный смысл в странном меме «сикс-севен», который повторяют школьники по всему миру

Популярный среди школьников мем «сикс-севен» можно использовать как повод рассказать детям о 67-м псалме. Такое мнение высказал священник Евгений Мурзин, редактор направления «Вера и Церковь», референт информационного отдела Берлинско-Германской епархии РПЦ, его слова журнал «Фома» приводит в среду, 20 мая.

Фраза «six-seven» появилась в англоязычном TikTok, быстро вышла за пределы платформы и стала популярной у подростков в разных странах, включая Россию. Мем используют как реакцию на вопросы, шутки или неловкие ситуации: он может означать «непонятно», «средне», «ни так ни сяк» либо звучать как абсурдная реплика без точного смысла. Как пишет «Мел», отдельные версии происхождения связывают выражение с американским хип-хопом и полицейскими кодами США.

По словам Мурзина, для большинства подростков «сикс-севен» — просто набор цифр без содержания. Однако в христианской традиции число 67 связано с одним из самых торжественных библейских текстов — псалмом, который воспринимается как песнь о победе Бога над злом, тьмой и смертью.

Именно с 67-го псалма начинаются слова «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…». В церковной традиции они звучат перед пасхальной заутреней, входят в молитву Кресту Господню и другие молитвословия, к которым обращаются в моменты страха и духовного смятения.

Священник отметил, что происхождение псалма связывают с разными событиями: перенесением Ковчега Завета в Иерусалим, победами Израиля над врагами, возвращением святыни из филистимского плена и исходом евреев из Египта. В христианстве этот текст получил дополнительный смысл через осмысление Воскресения Христова.

Мурзин предложил не раздражаться на детей, повторяющих завирусившийся мем, а показать им культурный и религиозный контекст двух цифр. По его словам, даже бессмысленная на первый взгляд шутка может стать поводом «обратить внимание на что-то действительно важное».

Не все согласны с таким отношением к популярному мему. Как писал «Абзац», председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов счёл тренд серьёзной угрозой для образовательного процесса и национальной безопасности. Он заявил, что «сикс-севен» провоцирует срывы уроков и неадекватное поведение подростков, поэтому мем стоит запретить.