США объяснили отказ отправлять бронетанковую бригаду в Польшу желанием сделать Европу самостоятельнее

Соединённые Штаты хотят, чтобы Европа активнее защищала собственную территорию и меньше зависела от Вашингтона. Так вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил решение не отправлять бронетанковую бригаду в Польшу на брифинге в Белом доме, передаёт ТАСС.

«То, что мы пытаемся сделать, то, на что направлена наша внешняя политика, — это содействие европейской независимости и суверенитету. Мы хотим, чтобы Европа более активно защищала свою территориальную целостность. Хотим, чтобы Европа сделала решительный шаг вперёд», — отметил политик.

По данным «Вестей», Вэнс добавил, что окончательное решение о дальнейшей дислокации этих подразделений пока не принято. Вице-президент допустил, что военных могут направить в другие европейские страны.