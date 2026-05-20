Российские учёные создали устройство, которое помогает определять профессиональное выгорание по движениям глаз

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Специалисты СПбГУ разработали аппарат, способный выявлять признаки утомления и профессионального выгорания, анализируя микродвижения глаз. Устройство фиксирует малейшие изменения в работе зрительной системы и помогает определить степень усталости человека. Об этом пишет ТАСС.

Аппарат включает камеру‑регистратор, подставку для головы и компьютер со специальным программным обеспечением. Система записывает микродвижения глаз в режиме замедленной съёмки, после чего алгоритм обрабатывает данные и формирует вывод для специалистов. Диагностика основана на двух параметрах. Первый — контрастная чувствительность зрительной системы, то есть способность различать малозаметные детали. Второй — микротремор глаз: непроизвольные колебательные движения, которые помогают человеку «собирать» изображение при фокусировке.

«Аппарат позволяет, в отличие от имеющихся методов, не детектировать сам момент наступления утомления, а оценивать степень выраженности утомления и прогнозировать, когда наступит предел, чтобы этого не допустить», — пояснила Ирина Шошина, ведущий научный сотрудник НИЦ человекознания им. Б. Г. Ананьева СПбГУ.

Разработку планируют использовать на предприятиях, включая объекты повышенной опасности. Устройство должно помочь вовремя фиксировать переутомление работников и давать сигнал о необходимости перерыва.