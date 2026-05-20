Воздушная тревога: Литва приостанавливала работу аэропорта, поездов и учреждений из‑за угрозы дрона

Утром в среду, 20 мая, в восточных районах Литвы и Вильнюсском регионе объявили воздушную тревогу из‑за радиолокационной отметки у границы с Беларусью, похожей на беспилотник. Об этом пишет «Волна / Литва».

По данным армии, объект имел признаки дрона, что привело к активации миссии воздушной полиции НАТО и рассылке предупреждений жителям. Позже сигнал отменили: сначала в Вильнюсском уезде, затем в Алитусском регионе. Официальных данных о падении беспилотника нет, пострадавших также не зарегистрировано.

Из‑за тревоги временно останавливали работу Вильнюсского аэропорта: после 10:00 воздушное пространство над ним закрыли, а в 10:56 операции возобновили. Два рейса — SK744 и TK1407 — перенаправили в Ригу, всего это затронуло 239 пассажиров. Движение поездов в Вильнюсском уезде также было приостановлено: составы следовали только до ближайшей станции, пассажиров переводили в укрытия, отправления с вокзала временно прекратились. LTG предупредила о задержках по всей стране.

В столице на время остановили движение общественного транспорта, хотя часть горожан получала уведомления, находясь в движущихся троллейбусах. В учреждениях власти в убежища перевели президента Гитанаса Науседу, сотрудников президентуры, главу правительства Ингу Ругинене, спикера Сейма Юозаса Олекаса. В Сейме по громкой связи просили всех пройти в укрытия.

В школах и детсадах ситуация отличалась в зависимости от района: в Игналине детей перевели в укрытия, в других городах администрации реагировали по‑разному — где-то прятали учащихся в спортзалах, где-то выводили на улицу. В ряде районов магазины Maxima временно прекращали работу, затем снова открывались после отмены тревоги. Некоторые кафе в Вильнюсе также приостанавливали обслуживание и помогали посетителям перейти в убежища.

Несмотря на масштаб введённых мер, подтверждений падения дрона пока нет. Власти продолжают проверку сообщений из соцсетей. Как пишет Sputnik Литва. президент республики Гитанас Науседа и другие представители руководства ушли в убежища на фоне объявленной воздушной тревоги.