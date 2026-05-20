«Просто гулял»: австралиец случайно сорвал пляжный показ мод и стал звездой соцсетей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Житель пригорода Сиднея по имени Дэвид случайно оказался в центре модного показа и мгновенно прославился в соцсетях. Об этом пишет People.

Мужчина ежедневно гуляет по пляжу Тамарама-Бич уже 30 лет и в один из дней привычный маршрут неожиданно превратился для него в подиум. Когда Дэвид пришёл на пляж, он не знал, что здесь проходит показ в рамках австралийской Недели моды. Увидев моделей, он спокойно пошёл вслед за ними, продолжая свою обычную разминку. Операторы и зрители сняли, как мужчина стоит на импровизированном подиуме и делает упражнения на фоне дефиле.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, собрав тысячи положительных комментариев. Пользователи восхищались естественностью и непосредственностью Дэвида, который, похоже, не заметил происходящего вокруг.

Лишь позже мужчина понял, что случайно сорвал показ. Он признался, что испытал неловкость и публично извинился перед модельером. «Я должен извиниться перед модельером. Вчера я поднялся на верхнюю площадку лестницы, увидел модель и подумал: "Ну конечно, кто-то же будет контролировать лестницу, если шоу начнётся. Должно быть, сюда приезжают на сборы!"», — рассказал Дэвид.