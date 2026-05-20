Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, пишет РИА Новости в среду, 20 мая.

«Для дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией Китай принял решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года», — отметил дипломат.

По его словам, россияне с обычными загранпаспортами могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый въезд разрешён для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, осмотра достопримечательностей, а также транзита. Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин готов вместе с Москвой продолжать работу над повышением удобства взаимных поездок граждан.

Пробный 30‑дневный безвизовый режим Китай ввёл для россиян 15 сентября 2025 года. В ответ в декабре Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам КНР приезжать в Россию без визы до 14 сентября 2026 года.