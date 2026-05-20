Путин намерен участвовать в осеннем саммите АТЭС в Шэньчжэне

Президент России Владимир Путин заявил о готовности принять участие в саммите АТЭС, который пройдёт в Шэньчжэне в ноябре. Об этом он сообщил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет РИА Новости в среду, 20 мая.

«Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-тихоокеанского сотрудничества в текущем году. Со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжене в ноябре этого года», — подчеркнул глава государства.