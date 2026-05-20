Китай и Россия продлили Договор о добрососедстве и сотрудничестве

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Китай и Россия договорились продлить действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В публикации отмечается, что «главы двух государств единогласно договорились продлить китайско-российский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».

Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19–20 мая.