Китай и Россия продлили Договор о добрососедстве и сотрудничестве

Китай и Россия договорились продлить действие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19–20 мая.
В 2025-м сообщалось, что Россия и Китай договорились построить новые газопроводы и увеличить поставки до 106 млрд кубов в год.