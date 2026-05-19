Без единого разреза: в Волгограде врачи спасли мужчину, проглотившего более 200 монет

В Волгограде врачи спасли 50-летнего мужчину, который превратил свой собственный живот в копилку. О подробностях уникальной операции, которую провели без единого разреза, рассказали в региональном минздраве.

Волгоградец поступил в одну из городских больниц с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. При проведении обследования оказалось, что желудок пациента буквально набит металлом.

«Уникальность операции заключается в том, что она была выполнена малоинвазивным эндоскопическим способом — без разрезов и тяжёлых вмешательств. Такой подход позволил минимизировать травматизацию и ускорить восстановление пациента», — пояснили в ведомстве.

На чёрный день мужчина припрятал: 214 монет различного номинала на общую сумму 875 рублей; 11 гаек и две дверные петли. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.