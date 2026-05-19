У погибших на Шпицбергене моржа и белого медведя обнаружили птичий грипп

В Норвегии гиды, прибывшие на Западный Шпицберген, обнаружили трупы белого медведя и моржа. Медики взяли пробы для анализа на бешенство и птичий грипп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Норвежский университет наук о жизни во вторник, 19 мая.

«Институт подтвердил обнаружение птичьего гриппа штамма H5N5 у белого медведя и у моржа. В случае с белым медведем речь идёт о первом случае для Норвегии и Европы», — говорится в сообщении вуза.

Пока учёные не смогли установить, как годовалый самец белого медведя мог подхватить вирус, а также пока исследователи не предполагают, как болезнь повлияет на популяцию самых крупных полярных хищников. Впервые птичий грипп обнаружили в медведей на Аляске в 2023 году.