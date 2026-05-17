Болгария впервые в истории победила на «Евровидении»

Певица DARA с песней Bangaranga принесла Болгарии первую в её истории победу на «Евровидении». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Сначала свои оценки выставили национальные жюри, затем объявили итоги зрительского голосования. Болгарская заявка получила от профессиональных судей 204 балла, от публики — 312, всего 516. DARA заняла первое место в обеих категориях — такое совпадение случилось впервые почти за десять лет.

Для Болгарии победа стала особенно заметной из-за возвращения после перерыва: республика пропустила три сезона — с 2023 по 2025 год. Отрыв от ближайшего соперника составил 173 балла. На сайте «Евровидения» это называют крупнейшим преимуществом в истории конкурса: прежний рекорд держался с 2009 года, когда Александр Рыбак выиграл с песней Fairytale.

Второе место занял Израиль: Ноам Беттан выступил с композицией Michelle. Третьей стала Румыния, ещё одна участница, вернувшаяся в 2026 году, — её представляла Александра Кэпитанеску с песней Choke Me. В пятёрку также вошли Австралия и Италия.