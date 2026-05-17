19:30

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров остаётся под судебным контролем — прокурор Парижа

  1. Россия и мир
Автор:

Во Франции продолжается расследование по делу основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова, меры судебного контроля с него не сняты. Об этом прокурор Парижа Лор Беко заявила в эфире радио RTL, пишут «Известия» в воскресенье, 17 мая.

Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», — отметила прокурор.

Беко не уточнила, когда завершится следствие и начнётся рассмотрение дела в суде. Она также добавила, что международные соцсети должны соблюдать европейское законодательство, если работают во Франции.

Павла Дурова задержали во Франции в августе 2024-го. Ему вменяли 12 пунктов, в том числе соучастие в незаконном обороте наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и распространении детской порнографии через платформу. По версии следствия, политика конфиденциальности и недостаточная модерация Телеграма могли способствовать совершению преступлений, а сам мессенджер отказывался сотрудничать с властями при их расследовании. В ноябре 2025 года с предпринимателя сняли ограничения на перемещения и разрешили покинуть страну.

Тема:
Задержание Павла Дурова во Франции
Свежие новости по теме
Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров остаётся под судебным контролем — прокурор Парижа
19:30
Увидеть Париж и улететь: французские власти разрешили Павлу Дурову покинуть страну
13 ноября 2025
21:45
Дуров снова сливает в сеть истории о попытках французских шпионов оказывать влияние на другие страны
29 сентября 2025
09:58
Адвокат нашёл множество ошибок в деле против основателя «Телеграма» Павла Дурова
19 июня 2025
17:16
Суд разрешил Павлу Дурову покинуть Францию
15 марта 2025
21:12
Все новости по теме
1 016
Мессенджеры Суды