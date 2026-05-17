Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров остаётся под судебным контролем — прокурор Парижа

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Во Франции продолжается расследование по делу основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова, меры судебного контроля с него не сняты. Об этом прокурор Парижа Лор Беко заявила в эфире радио RTL, пишут «Известия» в воскресенье, 17 мая.

Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», — отметила прокурор.

Беко не уточнила, когда завершится следствие и начнётся рассмотрение дела в суде. Она также добавила, что международные соцсети должны соблюдать европейское законодательство, если работают во Франции.