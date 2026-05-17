В Госдуме предложили не пускать детей в соцсети до получения паспорта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ограничение доступа к соцсетям для детей младше 14 лет выглядит разумной мерой, однако принимать её без обсуждения с родителями нельзя. Такое мнение высказала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина, передаёт «Говорит Москва» в воскресенье, 17 мая.

Депутат напомнила, что похожие ограничения уже действуют более чем в 25 государствах. По её словам, соцсети могут влиять «не только на психическое, но и на физическое развитие ребёнка». Порог в 14 лет Останина считает логичным: к этому возрасту подростки получают паспорт и начинают чаще принимать самостоятельные решения.

«Но в любом случае это должно быть наше совместное решение. Это тот вопрос, который необходимо обсудить с родительским сообществом, с самими детьми. Прежде чем говорить о возрастных ограничениях для детей, мы должны предложить комплекс мер, чем это заменить. Время ребёнка должно быть занято. Тотально занято», — заявила народная избранница.

В числе альтернатив онлайн-общению парламентарий назвала творческие студии, кружки и спортивные секции. По словам Останиной, государство должно помочь «окружить ребёнка» занятиями, чтобы он «чувствовал себя востребованным» и у него не оставалось времени на соцсети.