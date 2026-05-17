В Екатеринбурге родители поставили на уши город из-за пропажи сына, пока тот мирно спал внутри дивана

В Екатеринбурге родители, полиция и волонтёры три часа искали четырёхлетнего мальчика, который всё это время спал дома в диване. Об этом «Московский комсомолец» пишет в воскресенье, 17 мая.

Родители думали, что мальчик играет на улице, но в какой-то момент потеряли его из виду. Сначала семья осмотрела придомовую территорию и окрестности. Сын не отзывался, поэтому взрослые обратились в полицию. Затем к поискам подключились и добровольцы: люди проверяли дворы, детские площадки, подвалы и другие места, где мог оказаться ребёнок.

Как выяснилось, во время игры в прятки мальчик забрался внутрь дивана, затаился и уснул, поэтому не отзывался на крики. Родные случайно заметили ребёнка, когда вернулись домой после поисков. С ним всё в порядке.