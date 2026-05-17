Microsoft вернёт в Windows 11 настройку, по которой пользователи скучали со времён «десятки»

В Windows 11 снова появится возможность свободно перемещать панель задач по экрану — сверху, снизу, слева или справа. Об этом, ссылаясь на информацию Microsoft, пишет журнал NotebookCheck.

После выхода одиннадцатой версии системы Microsoft сильно урезала настройки панели задач, из-за чего пользователи несколько лет критиковали компанию. Теперь возможность свободно перемещать её добавили в тестовые сборки для участников программы Windows Insider. Вместе с возвращением старой функции разработчики экспериментируют с компактным режимом интерфейса: значки и занимаемая ими область становятся меньше, чтобы на экране оставалось больше места, особенно на ноутбуках и устройствах с небольшими дисплеями.

Microsoft также адаптирует элементы интерфейса под свободное размещение панели задач. Меню «Пуск» и поиск будут открываться с выбранной стороны экрана, а при вертикальном формате значки можно будет выровнять по центру или по верхнему краю.

Доработали и режим Never combine: в нём несколько окон приложения не сворачиваются в общую кнопку. При вертикальном размещении панели каждая позиция с подписью будет показываться отдельно — это удобнее для тех, кто работает сразу с большим количеством программ. Пока функция доступна только в предварительных сборках Windows 11.