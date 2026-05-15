На Земле происходит магнитная буря второго уровня

В пятницу, 15 мая, на Земле началась магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Солнечный ветер будет бушевать в первую половину дня и достигнет уровня G2. По 10-балльной шкале нынешняя буря оценивается в 6 баллов.

При космической непогоде такого уровня может ухудшаться качество навигационных сигналов и радиосвязь на коротких волнах. Метеозависимые люди могут ощущать недомогание и головные боли.