СМИ заявили об «угрозе» после публикации о торпеде «Посейдон», которую представил Путин

Иностранные СМИ выразили обеспокоенность после сообщения о планах России развернуть ядерную торпеду «Посейдон» на подлодке «Хабаровск». Об этом пишет Asia Times.

По данным издания, размещение «Посейдона» на специализированной субмарине может изменить баланс сил в сфере подводной обороны. СМИ напоминают, что это оружие относят к стратегическим разработкам, впервые представленным Владимиром Путиным в 2018 году.

«Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды «Посейдон» на борту специализированной подводной лодки «Хабаровск». Это оружие всё чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны… Торпеда предназначена для обхода средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, инфраструктуре и авианосным ударным группам противника», — говорится в публикации.

Как уточняет Asia Times, длина «Хабаровска» составляет около 135 метров. При его разработке использовались элементы конструкции лодок класса «Борей» и подлодки «Белгород» — первого носителя «Посейдона». Считается, что субмарина сможет перевозить до шести подобных торпед в боковых отсеках, а также ограниченный набор обычных боеприпасов, что подчёркивает её стратегическое предназначение.