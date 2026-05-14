Учёные нашли простой способ снизить тревожность перед экзаменами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Короткая аэробная тренировка помогает студентам справиться со стрессом перед экзаменами. К такому выводу пришли китайские учёные после эксперимента с участием 40 студентов, испытывающих повышенную тревожность. Об этом пишет Physiology & Behavior.

Добровольцев разделили на две группы. Первая полчаса занималась на беговой дорожке, чередуя медленный бег и быструю ходьбу. Вторая просто сидела в тихой комнате и листала спортивные журналы.

До и после эксперимента все участники проходили виртуальный тест на концентрацию: им предлагали как можно быстрее определить направление центральной стрелки на экране. Одновременно специалисты фиксировали активность мозга с помощью ЭЭГ. Чтобы усилить стресс, студентам пообещали денежные призы и сообщили, что результаты теста якобы прогнозируют их учебные успехи.

Как показало исследование, студенты, тренировавшиеся на дорожке, оказались более стрессоустойчивыми: они быстрее и точнее справлялись с заданием, а их мозг тратил меньше ресурсов на обработку противоречивой информации.

По мнению исследователей, эффект связан с выбросом дофамина, серотонина и норадреналина — нейромедиаторов, которые улучшают настроение и активируют префронтальную кору, отвечающую за концентрацию и принятие решений.