«Пятая из девяти»: Лерчек рассказала о прохождении очередного курса химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвёртой стадии, проходит пятый курс химиотерапии из девяти. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 14 мая.

«Сегодня моя пятая химия. Пятая из девяти», — сказала Чекалина в видео, опубликованном в соцсетях.

Чекалина родила четвёртого ребёнка в феврале. На следующий день после выписки её госпитализировали в онкологическую реанимацию, где врачи поставили диагноз — рак желудка IV стадии. Сейчас блогер лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Ранее Гагаринский суд Москвы выделил в отдельное производство дело о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ в отношении блогера и приостановил его до её выздоровления. Меру пресечения также смягчили: домашний арест заменили на запрет определённых действий, позволяющий ей перемещаться без спецразрешения.