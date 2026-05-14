После почти двух лет перерыва «Клуб романтики» планирует вернуться в Россию

После почти двухлетнего перерыва, связанного с претензиями к ЛГБТ*-контенту, «Клуб романтики» планируют снова сделать доступным для пользователей из России. Об этом молдавская студия Your Story Interactive написала в телеграм-канале проекта.
Разработчики рассказали, что подготовили отдельную версию «Клуба романтики» для российского рынка — её адаптировали под местные требования и условия распространения. Ответы на основные вопросы команда обещает опубликовать вместе с релизом. Международное приложение продолжит работать без изменений.
В команде назвали приостановку работы в РФ одним из самых сложных решений в истории проекта. Разработчики поблагодарили игроков за ожидание и заявили, что всё это время искали возможность вернуть приложение.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации
«Клуб Романтики» — интерактивная игра в жанре визуальной новеллы. В 2023 году Роскомнадзор внёс приложение в реестр запрещённой информации.