США передумали отправлять в Польшу более 4 тысяч военных с бронетехникой

США приостановили развёртывание в Польше бронетанковой бригады численностью более 4 тысяч военнослужащих. Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет «Газета.Ru» в четверг, 14 мая.

Решение озвучили накануне на встрече американского командования, отвечающего за регион. Речь идёт о второй бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии: её подразделения могли действовать не только в Польше, но и в других странах Европы.

Издание связывает этот шаг с более широким пересмотром военного присутствия США на континенте. По словам источников газеты, часть военных удивилась решению, поскольку операция уже шла. При этом высокопоставленный представитель НАТО заявил WSJ, что альянс сохранит серьёзное присутствие на восточном фланге.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что решение США «не касается» Варшавы и связано с ранее объявленными изменениями в размещении американских сил. По оценке аналитиков, сокращение контингента может вернуть его численность к уровню 2022 года — до начала конфликта России и Украины.