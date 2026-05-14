На бывшие владения Эпштейна в Карибском море регулярно пытаются пробраться конспирологи — Bloomberg

На частную территорию Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, которая раньше принадлежала скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, регулярно пытаются попасть посторонние. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет NEWS.ru.

Сейчас островом владеет миллиардер Стивен Декофф. По данным агентства, одни нарушители верят, что Эпштейн может быть жив, другие объясняют попытки проникновения «борьбой с монстрами». На территорию пытаются попасть на гидроциклах, а для съёмки сверху используют дроны. В некоторых случаях охранники сами задерживали незваных гостей: связывали их и применяли силу.

Команда нынешнего владельца обвинения в жестокости отрицает. Представители миллиардера заявляют, что остров пытаются защитить исключительно законными способами.