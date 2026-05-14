На бывшие владения Эпштейна в Карибском море регулярно пытаются пробраться конспирологи — Bloomberg

На частную территорию Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, которая раньше принадлежала скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну, регулярно пытаются попасть посторонние. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет NEWS.ru.
Сейчас островом владеет миллиардер Стивен Декофф. По данным агентства, одни нарушители верят, что Эпштейн может быть жив, другие объясняют попытки проникновения «борьбой с монстрами». На территорию пытаются попасть на гидроциклах, а для съёмки сверху используют дроны. В некоторых случаях охранники сами задерживали незваных гостей: связывали их и применяли силу.
Команда нынешнего владельца обвинения в жестокости отрицает. Представители миллиардера заявляют, что остров пытаются защитить исключительно законными способами.
В 2019-м Джеффри Эпштейна обвинили в секс-торговле несовершеннолетними и сговоре с целью вовлечения их в проституцию. По версии следствия, в 2002–2005 годах финансист принимал в своих домах в Нью-Йорке и Флориде десятки девушек, платил им наличными и привлекал некоторых к вербовке новых жертв. Обвинители утверждали, что части пострадавших было не больше 14 лет. Дело получило широкий резонанс на Западе.