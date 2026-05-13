Литовцу, убившему в Турции россиянку и её дочь, дали два пожизненных срока

Жителя Литвы, убившего бывшую жену-россиянку и её 15-летнюю дочь в пригороде Бодрума, приговорили к двум пожизненным срокам. Об этом, ссылаясь на турецкое агентство DHA, пишет РИА Новости в среду, 13 мая.
Дело рассматривал 2-й суд Бодрума по тяжким уголовным преступлениям. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве двух человек. На заседании он отрицал причастность и утверждал, что на видеозаписях запечатлён другой человек. Защита заявила, что обжалует приговор.
Погибшая россиянка вместе с 15-летней дочерью переехала из Москвы в Турцию, где занималась недвижимостью, работала риелтором и моделью. Осенью 2023 года родственники несколько дней не могли с ними связаться, приехали на виллу и обнаружили следы крови. По версии следствия, женщину и её дочь застрелили, тела завернули в простыни и вывезли к бухте Тавшанбурну. После убийства бывший муж россиянки забрал их пятилетнего сына и уехал в Литву, часть пути проделал на машине погибшей. В мае 2024-го мужчину задержали в Германии, а в феврале экстрадировали в Турцию.