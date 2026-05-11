В России появится «Оскар» для народных промыслов

В России с 2026 года будут вручать национальную премию в области народных художественных промыслов. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства РФ в понедельник, 11 мая.

Премию будут вручать в 10 номинациях. Награды получат лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов. Также премиями будут отмечены лучший общественный проект по продвижению народных промыслов и лучший образовательный или наставнический проект. Отдельную награду учредят за лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов.

Участвовать в конкурсе смогут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Отбор лауреатов будет проводить специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли.