Хантавирус, обнаруженный на лайнере MV Hondius, бушевал в Андах ещё до COVID-19

Геном хантавирусов с лайнера MV Hondius идентичен штаммам, вызвавшим вспышку в Андах 8 лет назад. О предварительных результатах анализов, взятых у пассажиров судна, «Российской газете» рассказал генетик Дмитрий Прусс в понедельник, 11 мая.

«У трёх из пациентов геномы совпадают полностью, до буквы. Ещё у двоих добавилось по одной-единственной мутации. Это полностью соответствует наблюдениям по вспышке в Андах в 2018-2019 годах, когда у 21 пациента геномы хантавируса совпадали дословно и ещё у шестерых нашлось по одной-две мутации. И на корабле, и тогда в Андах геномная картина указывает на передачу вируса между людьми, а не на независимые эпизоды заражения людей от разных диких грызунов, среди которых сложилось бы большее генетическое разнообразие вирусов», — рассказал эксперт.

Инкубационный период в обоих случаях составил около трёх недель. По словам специалиста, это обнадёживающая информация. На корабле в последнюю неделю никто больше не заражался. Всего нулевой пациент смог заразить шестерых или семерых, почти всех из них — без особо тесного контакта, просто через пребывание в тех же помещениях во время приёма пищи или на мероприятиях. В 2018-19 гг. в Южной Америке во время вспышки также один заболевший «передавал» вирус 6-10 людям. Причём тогда, чтобы справиться с распространением заразы, хватило обычного карантина.

«Того же самого следует ожидать и от новой вспышки. Но, к сожалению, пока невозможно исключить, что ещё несколько человек заболеют и даже умрут, ведь карантинные меры ввели далеко не сразу», — считает учёный.

Самой сложной медикам видится ситуация на острове Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана. MV Hondius делал остановку в этом удалённом ото всех материков месте. Кроме того, из аргентинской Ушуайи на остров лайнером добирался один из местных жителей. Сейчас мужчина заболел, но точный диагноз поставить ему никто не может из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи. Население острова составляет около 200 человек.