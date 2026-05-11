Маркировка радиоэлектроники не приведёт к подорожанию авиабилетов — «Ростех»

Маркировка радиоэлектроники в системе «Честный знак» не приведёт к подорожанию авиабилетов. Об этом заверили пассажиров в госкорпорации «Ростех» в понедельник, 11 мая.

Как отметили в пресс-службе «Ростеха», правила маркировки техники не распространяются на товары, которые имеют привязку к авиационным компонентам. Их исключили из перечня заранее. Единственное, что теоретически подпадает под действие новых правил, утверждённых кабинетом министров, — потолочные светильники.

«Мы не подтверждаем, что маркировка радиоэлектроники как-либо скажется на обслуживании авиапарков российских компаний. Введённые правительством требования не затрагивают компоненты воздушных судов, обслуживание которых может быть осложнено в связи с санкционным давлением», — отметили в «Ростехе».