Учёные заявили, что Африка раскалывается быстрее прежних прогнозов

Африканский континент может разделиться на две части быстрее, чем прогнозировалось раньше. Об этом говорится в исследовании геологов Колумбийского университета, опубликованном в журнале Nature Communications.

Учёные изучили Восточно-Африканскую рифтовую систему, где Африканская плита постепенно расходится на Сомалийскую и Нубийскую. Этот процесс называют рифтогенезом, и в перспективе он может привести к появлению нового океана.

Авторы работы также проанализировали Турканскую рифтовую зону в Эфиопии и Кении. Сейсмические данные показали, что в центральной части разлома земная кора истончилась примерно до 13 км, тогда как по краям её толщина превышает 35 км. Геологи считают это важным рубежом: при снижении показателя примерно до 15 км начинается стадия сужения, после которой дальнейший раскол почти невозможно остановить. По мнению исследователей, регион уже вступил в этот этап.