Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

Россия прорабатывает возможность введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минэкономразвития РФ, пишет Интерфакс в понедельник, 11 мая.

«Активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время», — заявили в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что сейчас россияне могут посещать без виз 86 стран мира. Ещё в 38 государствах действует упрощённый порядок въезда.