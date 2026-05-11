В Германии начали снимать сериал о ранних годах The Beatles

В Германии начались съёмки шестисерийного проекта о становлении The Beatles в 1960–1962 годах, когда группа из Ливерпуля дала более 250 концертов в Гамбурге. Об этом, ссылаясь на BBC, пишет «Коммерсант» в понедельник, 11 мая.

Сериал получил название «Гамбургские дни». Основой для сюжета стали мемуары немецкого художника и музыканта Клауса Формана, который в 1960-е сотрудничал с The Beatles: создал обложку альбома «Revolver» и записывался с участниками коллектива как бас-гитарист.

По сюжету молодые Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон знакомятся с Форманом и фотографом Астрид Кирхгерр. В этот период бас-гитаристом The Beatles был Стюарт Сатклифф, за ударными сидел Пит Бест, а Ринго Старр ещё не присоединился к группе.

Сценарий написал Джейми Каррагер, работавший над сериалом HBO «Наследники»18+. Режиссёрами стали Кристиан Швохов, известный по «Короне»18+ Netflix, и Лаура Лакман. Съёмки пройдут в Германии, Ливерпуле и его окрестностях. Джона Леннона сыграет Рис Мэннион, Пола Маккартни — Эллис Мерфи, Джорджа Харрисона — Харви Бретт. В ролях Стюарта Сатклиффа и Пита Беста появятся Луис Ландау и Патрик Гилмор. Дата выхода пока не называется, картину будут показывать BBC One и ZDF.