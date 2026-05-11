Пашинян заявил, что Армения не будет внезапно выходить из ЕАЭС

В случае выхода из ЕАЭС Армения будет действовать поэтапно, однако пока такой сценарий не рассматривается. Такое заявление премьер-министр республики Никол Пашинян сделал во время общения с журналистами, передаёт РИА Новости в понедельник, 11 мая.

Глава страны отметил, что сейчас в повестке Еревана нет выбора между ЕАЭС и ЕС. По его словам, Армения остаётся полноправным участником Евразийского экономического союза и наравне с другими членами объединения участвует в принятии решений.

«Если мы выйдем из ЕАЭС, мы выйдем спланированно, а не внезапно. Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно. <...> Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой, и мы являемся полноправным членом Евразийского экономического союза, таким же членом, как и другие», — подчеркнул Пашинян.

Референдум о присоединении к ЕС в Армении готовы провести только при объективной необходимости. Сейчас, по оценке премьера, её нет: страна уважительно относится к партнёрам по ЕАЭС и придерживается «сбалансированной внешней политики» с учётом взаимных интересов.