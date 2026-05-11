Температура до 40 градусов и риск поражения почек: эксперт рассказал об одном из опаснейших штаммов хантавируса

Хантавирус штамма «Андес» может вызвать высокую температуру, тяжёлую пневмонию и поражение почек вплоть до их отказа в самых тяжёлых случаях. Об этом, ссылаясь на завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Татьяну Сатаеву, пишет РИА Новости в понедельник, 11 мая.

По словам специалиста, при заражении инфекцией есть две основные группы симптомов. Первая связана с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, вторая — с хантавирусным лёгочным синдромом, который как раз характерен для штамма «Андес» и может приводить к тяжёлой пневмонии.

«Это когда у человека повышается температура до 39-40 градусов, могут появиться боли в пояснице, потом наступают отёки, нарушение выделения мочи и отказ почек. Но это в очень тяжёлых случаях», — добавила Сатаева, напомнив, что недуг передаётся людям только после контакта с грызунами.