В ЕС в конце мая обсудят темы для возможного диалога с Россией

Министры иностранных дел стран ЕС соберутся в конце мая, чтобы определить темы возможных переговоров с Россией. Об этом заявила глава дипломатии Евросоююза Кая Каллас, её слова приводит РБК в понедельник, 11 мая.

«Мы должны обсудить между собой, о чём мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим предложения, которые лежат на столе, чтобы решить проблемы, которые у нас есть, потому что, опять же, это проблема европейской безопасности. <...> Нам нужны уступки и с российской стороны», — отметила еврочиновница.

Каллас добавила, что у ЕС есть много вопросов к России, в том числе о «стабильности и мире в Европе». Идею назначить переговорщиком от Евросоюза бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которую сейчас обсуждают в дипломатических кругах, она назвала «не очень разумной».