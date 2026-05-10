Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия Франка-Вальтера Штайнмайера в возможных переговорах между Россией и Европой. Об этом, ссылаясь на Spiegel, пишет РИА Новости в воскресенье, 10 мая.
«На выходных будет обсуждаться ещё одно возможное имя. Обдумывается, может ли сыграть свою роль в мирных переговорах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер», — заявил источник издания в блоке ХДС/ХСС и СДПГ.
Владимир Путин заявил о готовности к переговорам со всеми сторонами украинского конфликта, в том числе с Евросоюзом. В Кремле считают, что отношения Москвы и Брюсселя испортились не по вине России, а переговорщиком должен стать человек, который «не наговорил гадостей» в её адрес.