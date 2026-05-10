В ФБР рассекретили документы о существах ростом 120 см, выходивших из НЛО

Федеральное бюро расследований США рассекретило документы об НЛО, в которых упоминаются низкорослые существа и необычные металлические элементы среди обломков летающих тарелок. Об этом британский таблоид The Sun пишет в воскресенье, 10 мая.

Материалы опубликовали в рамках кампании президента США Дональда Трампа по обеспечению прозрачности в теме НЛО. В одной из служебных записок приводятся отчёты за 1965 год, который назвали «годом с наибольшим числом наблюдений неопознанных летающих объектов».

По данным издания, очевидцы в разных странах рассказывали о существах, которые выходили из космических кораблей после приземления. В одном из документов указано: «Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся с этих объектов». Описанные пришельцы были ростом от трёх с половиной до четырёх футов — примерно 107–122 см.

Свидетели также утверждали, что у «членов экипажа» были скафандры и шлемы. В рассекреченных файлах приводятся сведения минимум о трёх случаях обнаружения обломков разбившихся летающих тарелок.

Один образец в документах описывали как магниевый сплав, второй — как чистый магний. Третий называли «исключительно твёрдым неизвестным» веществом: в нём, как утверждалось, находились тысячи металлических сфер диаметром около 15 микрон.