В Петербурге вертолёт сдул детскую коляску в пролив у Петропавловской крепости

В Петербурге возле Петропавловской крепости вертолёт Ми-8 сдул детскую коляску в Кронверкский пролив. Об этом, ссылаясь на очевидцев, пишет 78.ru в воскресенье, 10 мая.

Всё случилось накануне вечером, когда у воды отдыхали горожане. Владелица попыталась поймать коляску и сама едва не оказалась в проливе. Потоком ветра также повредило берёзу, которая растёт поблизости.

В момент ЧП ребёнок, к счастью, был на руках у отца. Достать коляску из воды попытался капитан проходившего мимо катера, но судно село на мель. В итоге вещь спасти не удалось.

По данным издания, Ми-8 выпущен в 1974 году и принадлежит авиакомпании «Балтийские авиалинии». Вертолёт используют для прогулочных рейсов, его посадочная площадка находится рядом с Петропавловской крепостью.