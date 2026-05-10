На Тенерифе началась эвакуация людей с лайнера, где находились заражённые хантавирусом

Круизный лайнер MV Hondius, на котором в начале апреля произошла вспышка хантавируса, пришвартовался в порту Гранадилья на Тенерифе. Пассажиров и часть экипажа готовят к эвакуации, пишет CBS News со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 10 мая.

На судне находятся около 150 человек более чем из 15 стран. По данным специалистов, заражение выявили у восьмерых, трое — супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии — умерли. К моменту прибытия лайнера на Тенерифе у остальных людей на борту признаков заболевания не было. Эвакуацию проведут малыми группами на шлюпках вместимостью от пяти до десяти пассажиров. Операцию координируют ВОЗ и международные медицинские структуры.

После высадки пассажиров на судне останется минимальный экипаж: он примет запасы и отправится в Роттердам. Путь займёт около пяти дней.