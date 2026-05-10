Кинологи объяснили, почему собака может часами смотреть в окно

Собака может подолгу смотреть в окно не только из любопытства: так она получает информацию о происходящем на улице и следит за новыми стимулами. Об этом «Клопс» рассказали в Российской кинологической федерации в воскресенье, 10 мая.

«Порой действия собаки довольно трудно отделить от нашего привычного поведения, в результате чего происходит невольное очеловечивание поступков домашних животных. Например, говоря об окне, питомцы не умеют любоваться красотой природы в высоком эстетическом понимании этого слова, как это делаем мы. Однако они не лишены способности созерцать — только в этом действии будет, скорее, больше практического смысла», — заявил президент РКФ Владимир Голубев.

Вид из окна для собаки — это поток событий. Прохожие, другие животные, машины и уличные звуки становятся информацией, которую питомец обрабатывает, ожидая следующего раздражителя.

Приоткрытое окно даёт собаке доступ к уличным запахам. Эксперты сравнивают это с чтением новостей, не выходя из дома, но напоминают о безопасности: москитная сетка не удержит животное, если питомец на неё обопрётся.

Поведение часто зависит и от породы. Пастушьи собаки склонны контролировать пространство, охотничьи могут высматривать птиц или белок, а сторожевые — следить за возможными нарушителями и предупреждать хозяев.

«Важно чётко понимать, что наблюдение в окно никогда не сможет заменить полноценную прогулку с исследованием запахов. Более того, постоянный барьер, мешающий собаке приблизиться к её стимулу на улице, однажды приведёт к фрустрации, а она чревата проблемным поведением.

Также зацикленность на окне иногда может быть связана с состоянием, схожим с ОКР у людей.

В отличие от здорового интереса, собаке в таких случаях трудно переключиться и оторваться от стимула даже ради вкусной еды. Состояние может сопровождаться частым вылизыванием, погоней за хвостом», — предупреждают эксперты.